Макрон назвал переговоры "нормандской четверки" прямым диалогом для конкретных действий

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал телефонные переговоры "нормандской четверки", состоявшиеся в понедельник, прямым диалогом в целях конкретных действий. Такую запись глава Французской Республики сделал в "Твиттере", разместив также видео начала своей беседы с лидерами России, Германии, Украины.

"Это прямой диалог ради конкретных действий, - отметил Макрон. - Мы подтвердили динамику совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису".