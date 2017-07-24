Макрон назвал переговоры "нормандской четверки" прямым диалогом для конкретных действий

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ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал телефонные переговоры "нормандской четверки", состоявшиеся в понедельник, прямым диалогом в целях конкретных действий. Такую запись глава Французской Республики сделал в "Твиттере", разместив также видео начала своей беседы с лидерами России, Германии, Украины.
"Это прямой диалог ради конкретных действий, - отметил Макрон. - Мы подтвердили динамику совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису".