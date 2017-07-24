Суд Киева обязал открыть дело против Кличко из-за попытки переименовать проспект Ватутина

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал полицию Украины возбудить уголовное дело против мэра столицы Виталия Кличко и секретаря Киевсовета, которые вопреки запрету суда подписали и обнародовали решение о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект Шухевича. Соответствующие решение суда опубликовала в понедельник руководитель общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная.

"Шевченковский райсуд обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований уведомление о криминальном правонарушении, совершенном мэром Кличко и секретарем Киевсовета по факту подписания и опубликования на сайте решения по переименованию проспекта имени Генерала Ватутина на Шухевича, несмотря на запрет суда", - написала она в Facebook. Это значит, пояснила Бережная, что в отношении чиновников будет возбуждено уголовное дело.

Решение о переименовании проспекта Киевский горсовет принял 1 июня. После этого киевляне начали собирать подписи для отмены решения столичных депутатов. В дальнейшем петиция набрала 10 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. В итоге 20 июля Киевский апелляционный административный суд после многочисленных обращений киевлян оставил в силе запрет на переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Николай Ватутин - видный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ватутин погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся впоследствии гангрены 15 апреля 1944 года генерал скончался. Ватутин похоронен в Мариинском парке Киева. На памятнике военачальнику выбита надпись: "Генералу Ватутину от украинского народа".