Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева обязал открыть дело против Кличко из-за попытки переименовать проспект Ватутина

Международная панорама
24 июля, 16:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июля. /ТАСС

Мэр Киева и секретарь Киевсовета вопреки запрету суда подписали и обнародовали решение о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект Шухевича

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал полицию Украины возбудить уголовное дело против мэра столицы Виталия Кличко и секретаря Киевсовета, которые вопреки запрету суда подписали и обнародовали решение о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект Шухевича. Соответствующие решение суда опубликовала в понедельник руководитель общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная.

"Шевченковский райсуд обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований уведомление о криминальном правонарушении, совершенном мэром Кличко и секретарем Киевсовета по факту подписания и опубликования на сайте решения по переименованию проспекта имени Генерала Ватутина на Шухевича, несмотря на запрет суда", - написала она в Facebook. Это значит, пояснила Бережная, что в отношении чиновников будет возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Апелляционный суд Киева не разрешил переименовать проспект Ватутина

Киевляне требуют вернуть проспекту имя генерала Ватутина

Израильский депутат попросил власти Украины не называть проспект в Киеве в честь Шухевича

В Киеве националисты напали на участников акции против переименования проспекта Ватутина

Решение о переименовании проспекта Киевский горсовет принял 1 июня. После этого киевляне начали собирать подписи для отмены решения столичных депутатов. В дальнейшем петиция набрала 10 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. В итоге 20 июля Киевский апелляционный административный суд после многочисленных обращений киевлян оставил в силе запрет на переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Николай Ватутин - видный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ватутин погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся впоследствии гангрены 15 апреля 1944 года генерал скончался. Ватутин похоронен в Мариинском парке Киева. На памятнике военачальнику выбита надпись: "Генералу Ватутину от украинского народа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
5
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
6
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу
7
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
Темы дня
Новости партнеров
Реклама