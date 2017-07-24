JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству Нетаньяху

ТАСС, 24 июля. Вотум недоверия правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет вынесен оппозицией на голосование в Кнессете (парламенте страны). Об этом сообщает в понедельник газета Jerusalem Post.

Издание ссылается на заявление лидера левой партии "Авода" Ави Габая, с которым он выступил на заседании оппозиционной фракции "Сионистский лагерь" (24 из 120 мест в парламенте, сформирован с центристской партией "Ха-Тнуа"). Политик подверг резкой критике главу правительства и лидера правящей в Израиле правой партии "Ликуд" (30 мест в Кнессете). Габай обвинил Нетаньяху в неспособности справиться с кризисом вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

"Пусть напряженность в стране и достигла высокого уровня, мы должны говорить правду и отказаться от масок. Нетаньяху не может вести страну ясным курсом, не прислушивается к мнению спецслужб, потому все больше граждан страны ему не доверяют", - цитирует издание главу оппозиции.

Стычки между израильской полицией и арабскими жителями Иерусалима не прекращаются уже более десяти дней, счет раненых идет на десятки, несколько человек погибли. Местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль-Акса на Храмовой горе в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. Тогда в результате вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.