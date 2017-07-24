Reuters: истребители КНР подлетели на 90 м к самолету ВМС США над Восточно-Китайским морем

ТАСС, 24 июля. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 КНР приблизились на расстояние примерно 90 метров к разведывательному самолету ВМС США EP-3. Инцидент произошел в воскресенье в небе над Восточно-Китайским морем, сообщает агентство Reuters в понедельник со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

Анонимные источники рассказали агентству, что самолет США вынужден был изменить курс из-за провокационных действий китайских истребителей.

В середине мая этого года два истребителя КНР Су-30 над водами этого моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix. В конце того же месяца два китайских J-10 приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. Оба раза американская сторона заявляла, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Речь идет об архипелагах Дяоюйдао (Сенкаку), Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.