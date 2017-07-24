Граждане США разделились в вопросе об импичменте Трампа

ТАСС, 24 июля. Количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого опубликовала газета USA Today.

Согласно исследованию, которое проводилось с 17 по 19 июля среди 1330 респондентов, 42% американцев выступают за отстранение главы Белого дома от должности, ровно столько же высказались против этого. 34% опрошенных рассказали, что расстроились бы, узнав об импичменте Трампа, для 34% этого было бы радостной новостью. При этом почти половина граждан США (46%) уверены, что Трамп по какой-либо причине оставит должность в ближайшие 3,5 года, отведенные ему законом. С этим не согласны лишь 27% американцев.

Среди демократов за импичмент выступают 70% респондентов, а также 36% из тех, кто не состоит ни в какой партии. Между тем и в среде республиканцев 15% опрошенных хотели бы такого развития событий.