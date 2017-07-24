Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не понимает, почему Соединенные Штаты обеспокоены возможной покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в аэропорту Анкары по окончании турне по государствам Персидского залива.

"Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности, - подчеркнул турецкий лидер. - По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют".

Эрдоган также заверил, что "причин для переживаний быть не может", и подтвердил, что "переговоры практически завершились".

Ранее в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд во время выступления на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо) заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400.

До этого помощник президента РФ по вопросам военно- технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку Турции С-400 согласован. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов 19 июля проинформировал, что республика часть средств на покупку ЗРС, по всей видимости, возьмет в долг у РФ.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле заместитель главнокомандующего ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.