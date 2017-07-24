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Майкл Мур с помощью Twitter раздал пожертвования противникам Трампа

Международная панорама
24 июля, 23:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, июля. /ТАСС

Ранее режиссер создал электронную страницу, предназначенную для сбора различных информационных утечек, касающихся президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Режиссер Майкл Мур набрал 5 млн подписчиков в сети микроблогов Twitter и решил отметить это событие раздачей банковских чеков противникам президента США Дональда Трампа, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

"Пять миллионов подписчиков в Twitter! Вау! Спасибо вам. Чтобы отпраздновать это, я выбрал пятерых из вас, чтобы они помогли мне выбрать организации, выступающие против Трампа, и передать им по $1000", - написал Мур в своем блоге.

В прошлом месяце этот режиссер создал электронную страницу, предназначенную для сбора различных информационных утечек, касающихся президента США. Мур разъяснил, что с помощью сетевого ресурса намерен предоставить потенциальным разоблачителям возможность тайно предоставить сведения, которые они хотели бы раскрыть.

Майкл Мур является одним из самых известных американских режиссеров-документалистов. В числе его наиболее нашумевших работ фильмы "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11, 2004) и "Боулинг для Колумбины" (Bowling for Columbine, 2002). Мур является лауреатом ряда престижных наград, в том числе премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь".

Режиссер неоднократно выступал с резкой критикой властей США, их агрессивной внешней политики, а также чрезмерного имущественного расслоения в обществе. Он заявлял, что власть в стране сосредоточена в руках небольшого числа очень состоятельных лиц, заинтересованных в ведении непрекращающихся войн.

Мур в 2005 году был включен американским журналом Time в список 100 наиболее влиятельных людей мира.

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