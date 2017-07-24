Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: израильские дипломаты покинули Амман после инцидента с убийством двух иорданцев

Международная панорама
24 июля, 23:45 UTC+3 ТАСС

Ранее в ходе разговора, состоявшегося между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II, была достигнута договоренность о временной эвакуации дипмиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Сотрудники израильского посольства (около 30 человек) экстренно выехали в понедельник из Аммана по соображением безопасности. Об этом сообщила телестанция Al Arabiya.

По ее информации, ранее в ходе состоявшегося между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II разговора была достигнута договоренность о временной эвакуации дипмиссии.

Это связано с инцидентом, происшедшим в воскресенье, когда охранник посольства застрелил двух иорданцев, доставивших мебель в жилой комплекс диппредставительства, приняв их за террористов. На фоне событий в Восточном Иерусалиме это убийство вызвало в Аммане бурные антиизраильские демонстрации.

Смотрите также

AFP: при нападении на посольство Израиля в Аммане погиб врач из Иордании

СМИ: израильское посольство в Аммане подверглось нападению

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Иордания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
2
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
3
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
4
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
5
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
6
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
7
Вашингтон обсуждает с Пекином инцидент над Восточно-Китайским морем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама