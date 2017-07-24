СМИ: израильские дипломаты покинули Амман после инцидента с убийством двух иорданцев

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ТАСС, 24 июля. Сотрудники израильского посольства (около 30 человек) экстренно выехали в понедельник из Аммана по соображением безопасности. Об этом сообщила телестанция Al Arabiya.
По ее информации, ранее в ходе состоявшегося между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II разговора была достигнута договоренность о временной эвакуации дипмиссии.
Это связано с инцидентом, происшедшим в воскресенье, когда охранник посольства застрелил двух иорданцев, доставивших мебель в жилой комплекс диппредставительства, приняв их за террористов. На фоне событий в Восточном Иерусалиме это убийство вызвало в Аммане бурные антиизраильские демонстрации.