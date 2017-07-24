Трамп призвал республиканцев поддержать законопроект об отмене Obamacare

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп указал республиканцам в Сенате Конгресса США на необходимость поддержать предложенный их однопартийцами план по отмене ряда ключевых положений действующей системы медицинского страхования Affordable Care Act, или Obamacare. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Белом доме в преддверии запланированного на вторник голосования по этому законопроекту.

"Сенату не хватает всего самой малости для утверждения замены Obamacare. Проблема в том, что ни один демократ не хочет нам помочь. Сейчас нам нужен буквально каждый голос [республиканцев]", - сказал Трамп, обращаясь к тем однопартийцам, которые прежде заявляли о намерении проголосовать против сенатского варианта законопроекта.

"Настало время действовать. Пора отменить и заменить Obamacare", - отметил президент. "Каждое обещание, которое демократы в Вашингтоне давали, чтобы провести [через Конгресс] законопроект [Obamacare], оказалось ложью. Большой наглой ложью", - утверждал глава государства.

"Для демократов это голосование будет шансом исправить ту ошибку, которая нанесла ущерб американцам", - добавил он, обращаясь к сенаторам от Демократической партии.

Реформа здравоохранения

Реформа системы здравоохранения, проведенная предыдущим президентом США Бараком Обамой, подразумевала введение обязательного медицинского страхования граждан, расширение федеральной программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, а также введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей за отказ страховать своих сотрудников. Несмотря на заверения Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.

Главным предвыборным обещанием Трампа была "отмена и замена" Obamacare. По его словам, он намеревался избавить граждан от необходимости обязательного приобретения страховки и прекратить рост страховых взносов и нестрахуемого минимума.

В июне Палата представителей американского Конгресса со второго раза приняла свой вариант документа, однако после этого законопроект натолкнулся на шквал критики в Сенате со стороны как демократов, так и ряда республиканцев. В результате документ пришлось перерабатывать. В новом виде законопроект снова отказывается принимать ряд республиканцев, что ставит под угрозу проведение этого документа через верхнюю палату Конгресса.

Если инициатива не пройдет голосование, которое, несмотря на непредсказуемость его исхода, не было перенесено и состоится во вторник, то план республиканцев снова придется дорабатывать. В этом случае вероятность того, что Трампу удастся провести через Конгресс законопроект до ежегодных парламентских каникул, представляется крайне призрачной.