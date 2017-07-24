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Волкер сообщил, что представит результаты своей поездки в Донбасс западным партнерам США

Международная панорама
24 июля, 23:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июля. /ТАСС

Спецпредставитель США по Украине также выразил мнение, что ситуация в Донбассе не является замороженным конфликтом, как это воспринимают на Западе, а напротив, "находится в горячей фазе"

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КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что по результатам его поездки в Донбасс западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Верховной рады после встречи Волкера с украинскими парламентариями.

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"По результатам этой поездки [в Донбасс] западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации", - процитировала Волкера пресс-служба Рады.

Волкер также выразил мнение, что ситуация в Донбассе не является замороженным конфликтом, как это воспринимают на Западе, а напротив, "находится в горячей фазе".

В воскресенье во время поездки в Донбасс Волкер сообщил журналистам, что он предоставит американским властям соответствующие рекомендации по решению ситуации на востоке Украины после общения со сторонами минского и нормандского процессов. Кроме того, по словам эмиссара, до конца этой недели он планирует встретиться с представителями ЕС, НАТО, ОБСЕ и Соединенного Королевства.

Урегулирование с участием США

Спецпредставитель США по Украине также считает, что Вашингтон должен быть вовлечен в процесс мирного урегулирования в Донбассе. Он убежден, что военный конфликт в Донбассе - "это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении".

7 июля Госдеп США ввел должность специального представителя, чтобы вести международную деятельность по решению кризиса на Украине. На этот пост администрация Трампа назначила бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч - получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

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