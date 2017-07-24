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Вашингтон обсуждает с Пекином инцидент над Восточно-Китайским морем

Международная панорама
24 июля, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июля. /ТАСС

Сотрудник пресс-службы Тихоокеанского командования ВС США уточнил, что дискуссии по поводу перехвата американского самолета двумя китайскими истребителями идут по военным и дипломатическим каналам

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ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. США обсуждают с КНР обстоятельства сближения военных самолетов двух стран в небе над Восточно-Китайским морем на опасное, по мнению Вашингтона, расстояние. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) ВС США лейтенант-коммандер (капитан третьего ранга) Мэтт Найт.

Как он уточнил, дискуссии по поводу перехвата американского разведывательного самолета двумя китайскими многофункциональными истребителями-бомбардировщиками идут как по военным, так и по дипломатическим каналам. "Вопрос обсуждается с Китаем по надлежащим дипломатическим и военным каналам", - сказал официальный представитель ПАКОМ, не вдаваясь в детали.

Согласно изложенной им информации, "взаимодействие между двумя китайскими истребителями J-10 и американским разведывательным самолетом EP-3 произошло в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем 23 июля по местному времени". Американский самолет выполнял "рутинную миссию, действуя в соответствии с международным правом", заверил Найт. "Экипаж американского самолета в первоначальных отчетах охарактеризовал перехват как небезопасный, - отметил представитель ПАКОМ, - хотя мы все еще расследуем обстоятельства инцидента".

Ранее в военных кругах США заявили журналистам, что китайские истребители приблизились к американскому воздушному разведчику на расстояние примерно 90 метров, в связи с чем последний якобы был вынужден резко изменить курс. Как передал телеканал Fox со ссылкой на источники в Пентагоне, это произошло в 144,8 км от китайского портового города Циндао (провинция Шаньдун). По словам одного из них, "EP-3 Соединенных Штатов был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения". Китайские истребители-бомбардировщики несли ракеты класса "воздух - воздух".

В середине мая этого года два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно-Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix. В конце того же месяца два китайских J-10 приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. Оба раза американская сторона заявляла, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Речь идет об архипелагах Дяоюйдао (Сенкаку), Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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