Макрон встретится с главой ливийского кабинета и фельдмаршалом Хафтаром

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ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет во вторник встречу с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Как сообщили в Елисейском дворце, она состоится в городе Ла-Сель-Сен-Клу, расположенном недалеко от Парижа.
В канцелярии президента подчеркнули, что Франция выступает за "политическое согласие между главой ПНС и командующим ЛНА в момент, когда спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саляма приступил к исполнению своих обязанностей".
"Находясь в контакте со всеми своими партнерами, Франция намерена продемонстрировать поддержку усилий по выработке политического компромисса под эгидой ООН", - добавили в Елисейском дворце.
Там подчеркнули, что "задача состоит в том, чтобы построить государство, способное удовлетворить основополагающие потребности ливийцев, и единую регулярную армию, находящуюся под контролем гражданской власти".
"Это необходимо для контроля территорий Ливии и ее границ в целях борьбы с террористическими группировками, незаконным оборотом оружия и нелегальной миграцией", - добавили в президентской канцелярии.
Ранее в интервью газете Le Monde глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "Франция не может сидеть сложа руки, и Ливия является приоритетом для главы государства".
2 мая в Абу-Даби прошли переговоры Сараджа и Хафтара, на которых была достигнута договоренность о формировании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их окончательного оформления планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного данными группами соглашения в шестимесячный срок провести всеобщие президентские и парламентские выборы.
16 июля глава ПНС Ливии предложил новую дорожную карту, которая позволит стране выйти из кризиса.
Новый план по урегулированию предусматривает проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий, за исключением борьбы с терроризмом, а также формирование совместных комитетов Палаты представителей (однопалатный парламент) и Государственного совета для начала интеграции разобщенных государственных учреждений.