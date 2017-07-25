Моралес: США выделили $4 млн сепаратистам в Боливии для раскола страны

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ТАСС, 25 июля. Правительство США направило $4 млн сепаратистским группам в Боливии в период с 2006 по 2008 год, чтобы помочь им расколоть страну и организовать государственный переворот. С таким утверждением выступил в понедельник президент южноамериканской республики Эво Моралес на мероприятии, посвященном 30-летию создания в стране подразделения по борьбе с наркоторговлей.
"Согласно электронным письмам, датированным 2006-2009 годами, Агентство США по международному развитию выдало $4 млн сепаратистским движениям региона, известного под названием "Полумесяц", в который входят восточные департаменты Боливии", - приводит его слова Боливийское информационное агентство.
"Теперь мы понимаем, где и как планировали разделить Боливию, как это финансировалось и как важно было сохранять единство", - добавил президент.
В своем выступлении он ссылался на доклад норвежца Эйрика Вольда, проанализировавшего обнародованные организацией WikiLeaks письма. По мнению главы государства, эти данные подтверждают, что США рассматривали план его свержения и покушения на его жизнь.
В 2015 году бывший министр при президенте Хуан Рамон Кинтана со ссылкой на документы WikiLeaks уже заявлял, что США в 2008 году планировали госпереворот в Боливии или убийство Моралеса.