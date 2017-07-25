Планировавший теракт на военной базе в США американец приговорен к 30 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Житель Канзаса, планировавший осуществить теракт на базе Армии (сухопутные войска) США Форт-Райли, расположенной на территории этого штата, приговорен к 30 годам тюремного заключения. Такой вердикт вынес в понедельник суд в городе Канзас-Сити (штат Канзас).

Речь идет о 22-летнем американце Джоне Букере. По данным следствия, он симпатизировал террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и пытался изготовить мощное самодельное взрывное устройство. Букер намеревался закрепить его на автомобиле и устроить самоподрыв при въезде на базу Форт-Райли, где дислоцируется 1-я пехотная дивизия Армии США, сообщает агентство Associated Press.

Мужчина был задержан в апреле прошлого года в результате операции спецслужб с участием подставного лица. В феврале он признал свою вину в попытке создания оружия массового поражения и попытке уничтожения государственной собственности. Суд приговорил обвиняемого к максимально возможному по предъявленным ему обвинениям сроку заключения.