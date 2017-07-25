Планировавший теракт на военной базе в США американец приговорен к 30 годам тюрьмы

СМИ: СК РФ расследует более 150 дел по событиям на УкраинеПроисшествия 25 июля, 2:42
По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА "Сан-Антонио" на $48 млнСпорт 25 июля, 2:19
Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДРМеждународная панорама 25 июля, 1:16
Губернский театр представит спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" с участием БезруковаКультура 25 июля, 0:23
ЦСКА в Афинах начинает выступление в футбольной Лиге чемпионовСпорт 25 июля, 0:09
Шестеркин, Капризов и Григоренко вошли в состав олимпийской сборной РФ на турнир в СочиСпорт 24 июля, 23:10
Спустя 30 лет: Россия впервые с 1989 года проведет мужской ЧМ по боксуСпорт 24 июля, 22:55
Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате ЕвропыСпорт 24 июля, 22:47
ФАС считает выполнимой отмену роуминга внутри сети в РФ в течение 14 днейЭкономика и бизнес 24 июля, 22:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Житель Канзаса, планировавший осуществить теракт на базе Армии (сухопутные войска) США Форт-Райли, расположенной на территории этого штата, приговорен к 30 годам тюремного заключения. Такой вердикт вынес в понедельник суд в городе Канзас-Сити (штат Канзас).
Речь идет о 22-летнем американце Джоне Букере. По данным следствия, он симпатизировал террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и пытался изготовить мощное самодельное взрывное устройство. Букер намеревался закрепить его на автомобиле и устроить самоподрыв при въезде на базу Форт-Райли, где дислоцируется 1-я пехотная дивизия Армии США, сообщает агентство Associated Press.
Мужчина был задержан в апреле прошлого года в результате операции спецслужб с участием подставного лица. В феврале он признал свою вину в попытке создания оружия массового поражения и попытке уничтожения государственной собственности. Суд приговорил обвиняемого к максимально возможному по предъявленным ему обвинениям сроку заключения.