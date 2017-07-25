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Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДР

Международная панорама
25 июля, 1:16 UTC+3

По словам представителя Белого дома, рассматривая новые ограничительные меры, президент США хочет убедиться, что для США они будут "хорошей сделкой"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает сохранение санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР и не намеревается отменять рестрикции против этих стран. Об этом сообщила в понедельник журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, рассматривая новые ограничительные меры, глава государства хочет убедиться в том, что они будут для США "хорошей сделкой".

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Санкции в отношении России
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