Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДР

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает сохранение санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР и не намеревается отменять рестрикции против этих стран. Об этом сообщила в понедельник журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, рассматривая новые ограничительные меры, глава государства хочет убедиться в том, что они будут для США "хорошей сделкой".