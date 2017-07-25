Мексика опровергла утверждения главы МИД Венесуэлы о работе против Каракаса с ее участием

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МЕХИКО, 25 июля. /ТАСС/. Мексика не ведет с другими государствами деятельность в ущерб третьим странам. Об этом говорится в обнародованном заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны. Так официальный Мехико отреагировал на утверждения главы МИД Венесуэлы Самуэля Монкады о том, что ЦРУ США вместе с Мексикой и Колумбией работает над "свержением демократического правительства" Боливарианской Республики.
"Правительство Мексики через МИД категорически опровергает распространенную информацию о том, что Мексика работает с другими государствами, чтобы навредить правительству Венесуэлы, - отмечается в документе. - Мексика уважает международное право и не работает ни с одной страной в ущерб другой, а ее позиция по ситуации в Венесуэле была ясно представлена в опубликованных заявлениях и на международных форумах, в которых она принимает участие". Власти латиноамериканской страны также вновь заявили о своей "абсолютной готовности" внести вклад в мирное урегулирование венесуэльского кризиса, полностью уважая суверенитет государства.
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.