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Суд разрешил президентской комиссии по выборам в США собирать личные данные избирателей

Международная панорама
25 июля, 2:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Речь идет о таких данных, как имя и фамилия, дата рождения и часть номера системы социального страхования

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Федеральный суд в городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир) разрешил межпартийной президентской консультативной комиссии по расследованию нарушений на выборах в США собирать личную информацию об американских избирателях. Как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), речь идет о таких данных, как имя и фамилия, дата рождения и часть номера системы социального страхования.

Комиссия приступила к сбору информации еще в июне, однако этот процесс был приостановлен после того, как общественная организация Центр по защите личной информации в электронном виде (Electronic Privacy Information Center) подала иск в федеральный суд в штате Нью-Гэмпшир. Такие же иски, по данным агентства AP, поданы в федеральные суды в штатах Флорида и Техас.

Указ о создании межпартийной комиссии, призванной разобраться с возможными нарушениями на выборах, президент США Дональд Трамп подписал в мае. Комиссия под руководством вице-президента Майкла Пенса должна проанализировать ситуацию с регистрацией избирателей в отдельных штатах и представить президенту доклад.

В минувшую среду на первом заседании президентской комиссии Дональд Трамп заявил, что основная цель ее работы - пресекать любые формы незаконного голосования, в том числе с участием лиц, не являющихся гражданами США. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что власти более чем 30 из 50 штатов уже согласились предоставить комиссии необходимую информацию.

"Если же какой-то штат не желает предоставлять такую информацию, остается только задаться вопросом о том, почему они не готовы к этому", - добавил Трамп.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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