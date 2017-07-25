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JPost: Израиль уберет возмущавшие мусульман металлодетекторы около Храмовой горы

Международная панорама
25 июля, 2:59 UTC+3 ТАСС

Как сообщает издание, такое решение стало результатом интенсивных переговоров между израильской полицией и фирмами, занимающимися безопасностью

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ТАСС, 25 июля. Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Им на смену придут камеры видеонаблюдения, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.

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По информации издания, такое решение стало результатом интенсивных переговоров между израильской полицией и фирмами, занимающимися безопасностью. Отмечается, что одной из особенностей новых видеокамер может стать технология распознавания лиц.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс.

За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.

На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты три израильтянина.

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