JPost: Израиль уберет возмущавшие мусульман металлодетекторы около Храмовой горы

ТАСС, 25 июля. Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Им на смену придут камеры видеонаблюдения, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.

По информации издания, такое решение стало результатом интенсивных переговоров между израильской полицией и фирмами, занимающимися безопасностью. Отмечается, что одной из особенностей новых видеокамер может стать технология распознавания лиц.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс.

За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.

На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты три израильтянина.