Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения, если Конгресс США не отменит Obamacare

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен уволить министра здравоохранения Тома Прайса, если Конгресс США не проголосует за отмену нынешней системы медицинского страхования Affordable Care Act, или Obamacare. Об этом американский лидер в шутку заявил в понедельник, выступая на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния.
"Вы же добудете голоса? Лучше бы ему добыть их", - сказал глава государства, указывая на стоящего рядом руководителя ведомства. "В противном случае я ему скажу: "Том, ты уволен, я найму еще кого-нибудь", - заявил Трамп, похлопав по плечу Прайса.
Во вторник, как ожидается, в Сенате Конгресса США пройдет голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare. Эта инициатива является ключевой как для республиканцев, так и для Трампа, который заявлял "отмену и замену" Obamacare в качестве своего первоочередного предвыборного обещания.
Многотысячная толпа, собравшаяся на выступление Трампа, с негодованием восприняла упоминание американским лидером бывшего президента страны Барака Обамы.
"Кстати, вот вам вопрос: "Президент Обама приезжал на слеты бойскаутов?" - спросил Трамп бойскаутов. После этой реплики в толпе лишь разнесся громкий возглас неодобрения. "Ответ - нет, ну а мы вернемся", - заявил политик.
Обама за годы своего президентства ни разу не посещал национальные слеты бойскаутов, а в 2010 году лишь записал видеообращение к его участникам. Сам бывший президент не являлся членом Скаутского движения США, а был участником Скаутского движения Индонезии. Что касается Трампа, в детстве он бойскаутом не был.