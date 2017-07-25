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Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения, если Конгресс США не отменит Obamacare

Международная панорама
25 июля, 3:26 дата обновления: 25 июля, 3:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

Об этом президент США в шутку заявил, выступая на ежегодном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен уволить министра здравоохранения Тома Прайса, если Конгресс США не проголосует за отмену нынешней системы медицинского страхования Affordable Care Act, или Obamacare. Об этом американский лидер в шутку заявил в понедельник, выступая на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния.

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"Вы же добудете голоса? Лучше бы ему добыть их", - сказал глава государства, указывая на стоящего рядом руководителя ведомства. "В противном случае я ему скажу: "Том, ты уволен, я найму еще кого-нибудь", - заявил Трамп, похлопав по плечу Прайса.

Во вторник, как ожидается, в Сенате Конгресса США пройдет голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare. Эта инициатива является ключевой как для республиканцев, так и для Трампа, который заявлял "отмену и замену" Obamacare в качестве своего первоочередного предвыборного обещания.

Упоминание Обамы

Многотысячная толпа, собравшаяся на выступление Трампа, с негодованием восприняла упоминание американским лидером бывшего президента страны Барака Обамы.

"Кстати, вот вам вопрос: "Президент Обама приезжал на слеты бойскаутов?" - спросил Трамп бойскаутов. После этой реплики в толпе лишь разнесся громкий возглас неодобрения. "Ответ - нет, ну а мы вернемся", - заявил политик.

Обама за годы своего президентства ни разу не посещал национальные слеты бойскаутов, а в 2010 году лишь записал видеообращение к его участникам. Сам бывший президент не являлся членом Скаутского движения США, а был участником Скаутского движения Индонезии. Что касается Трампа, в детстве он бойскаутом не был.

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