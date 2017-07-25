CNN: КНДР может в течение недели совершить новый ракетный запуск

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. КНДР готовится осуществить очередной запуск ракеты, это может произойти в течение недели. Такую информацию распространила в понедельник телекомпания CNN.

Она ссылается на данные, предоставленные ей неназванным представителем Пентагона. По его словам, американская разведка в пятницу зафиксировала транспортировку Пхеньяном оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). Именно со стартовой площадки близ Кусона КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты.

Как отметил источник CNN, в предыдущих случаях с момента транспортировки той техники, которую фиксировала разведка, до ракетного испытания обычно проходило не более шести дней. По мнению Пентагона, Пхеньян может приурочить пуск к отмечаемому в КНДР 27 июля национальному празднику в честь окончания Корейской войны, отмечает телеканал.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота ее полета якобы составила 2802 км, дальность - 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали "глобальных действий" в ответ на шаги Пхеньяна.

Американская администрация сочла, что испытанная КНДР ракета действительно может считаться межконтинентальной.

Россия же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.