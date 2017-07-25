Обвиненный в попытке оказать помощь ИГ военнослужащий США не признал свою вину

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащий США, обвиненный в попытке оказать помощь террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отказался в понедельник признать в суде в американском штате Гавайи свою вину. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, 34-летний сержант армии (сухопутных сил) США Икайка Кан заявил о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Суд отказался выпустить Кана под залог.

При этом адвокат Бирни Бервар сообщил, что его клиент может испытывать психические проблемы, вызванные прохождением военной службы. В связи с этим защитник требует провести медицинское обследование подсудимого.

Кан, несший службу на Гавайях, был задержан 8 июля. По данным властей, в период с 21 июня по 8 июля сержант контактировал с человеком, который, как он считал, был связан с ИГ. В действительности это был работавший под прикрытием сотрудник ФБР.

Как отмечают в прокуратуре, Кан согласился предоставить ему информацию, связанную с ВС США, в том числе секретную. Кроме того, американский военный обвиняется в передаче указанному лицу военной формы и снаряжения, а также предоставлении в его распоряжение беспилотного летательного аппарата.

В случае, если суд признает военного виновным, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. по каждому из четырех пунктов обвинения.