Обвиненный в попытке оказать помощь ИГ военнослужащий США не признал свою вину

"Ъ": бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал законопроект о реформе контрольных органовЭкономика и бизнес 25 июля, 4:04
Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения, если Конгресс США не отменит ObamacareМеждународная панорама 25 июля, 3:26
CNN: КНДР может в течение недели совершить новый ракетный запускМеждународная панорама 25 июля, 3:23
Маккейн пытается получить разрешение врачей, чтобы прибыть на голосование в Конгресс СШАОбщество 25 июля, 2:51
СМИ: СК РФ расследует более 150 дел по событиям на УкраинеПроисшествия 25 июля, 2:42
По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА "Сан-Антонио" на $48 млнСпорт 25 июля, 2:19
Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДРМеждународная панорама 25 июля, 1:16
Губернский театр представит спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" с участием БезруковаКультура 25 июля, 0:23
ЦСКА в Афинах начинает выступление в футбольной Лиге чемпионовСпорт 25 июля, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащий США, обвиненный в попытке оказать помощь террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отказался в понедельник признать в суде в американском штате Гавайи свою вину. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, 34-летний сержант армии (сухопутных сил) США Икайка Кан заявил о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Суд отказался выпустить Кана под залог.
При этом адвокат Бирни Бервар сообщил, что его клиент может испытывать психические проблемы, вызванные прохождением военной службы. В связи с этим защитник требует провести медицинское обследование подсудимого.
Кан, несший службу на Гавайях, был задержан 8 июля. По данным властей, в период с 21 июня по 8 июля сержант контактировал с человеком, который, как он считал, был связан с ИГ. В действительности это был работавший под прикрытием сотрудник ФБР.
Как отмечают в прокуратуре, Кан согласился предоставить ему информацию, связанную с ВС США, в том числе секретную. Кроме того, американский военный обвиняется в передаче указанному лицу военной формы и снаряжения, а также предоставлении в его распоряжение беспилотного летательного аппарата.
В случае, если суд признает военного виновным, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. по каждому из четырех пунктов обвинения.