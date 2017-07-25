CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря США до конца года или раньше

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше. Об этом со ссылкой на источники, близкие к его окружению, сообщила в понедельник телекомпания СNN.
По ее сведениям, у лидера американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства.
Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года. Как они утверждают, за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства. Кроме того, в его послужном списке будет числиться руководство Госдепартаментом США на протяжении года.
Вместе с тем два других источника телекомпании заявили, что не удивятся, если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше.
Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США. Приглашение стать руководителем американского дипведомства он получил от президента Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона был (с 2013 года) демократ Джон Керри.