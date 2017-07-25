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СМИ: в США суд наложил запрет на депортацию более 1,4 тысячи граждан Ирака

Международная панорама
25 июля, 5:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Адвокаты иракцев убедили суд в том, что их подзащитным на родине грозят несправедливые судебные разбирательства и даже смерть, в том числе от рук боевиков ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Мичиган постановил на неограниченный срок ввести запрет на депортацию из США более 1,4 тыс. граждан Ирака, которых американские власти намеревались выслать из страны. Соответствующий вердикт вынес к судья Марк Голдсмит, сообщила газета The Detroit News.

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Иракцы прибыли в США на законных основаниях, однако американские правоохранительные органы впоследствии выяснили, что за этими мигрантами числятся судимости и нарушения закона. В итоге власти решили, что указанные граждане Ирака представляют опасность для общества. Они намеревались задержать этих людей и депортировать из страны без рассмотрения их дел в иммиграционных судах.

В общей сложности такие меры планировалось принять в отношении 1,4 тыс. иракцев. Около 230 из них уже арестованы, остальные пока находятся на свободе. Адвокаты арабов опротестовали решение властей США о депортации, подав совместное прошение в суд в Мичигане. Они аргументировали свою позицию тем, что на родине подзащитным грозят расправы, несправедливые судебные разбирательства и даже смерть, в том числе от рук боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Голдсмит согласился с доводами защитников. Ранее он уже выносил по данному делу временный запрет на депортацию, принятое же в понедельник решение носит неограниченный по срокам характер. "Каждому из тех, чьи имена перечислены в прошении, грозят пытки и смерть из-за того, что они проживали в США. Многие из них столкнутся с преследованиями на почве принадлежности к определенной религии", - отметил судья.

В связи с этим он наложил запрет на депортацию данной группы иракцев, указав, что их дела должны быть рассмотрены в иммиграционных судах, которые и решат вопрос о правомочности выселения.

Американские власти пока не отреагировали на решение суда. Ранее министерство юстиции США настаивало на том, что окружной суд в Мичигане не обладает законными полномочиями решать иммиграционные вопросы. Кроме того, ведомство подчеркивало, что указанные арабы совершали преступления и опасны для общества. Минюст также указывал на беспочвенность опасений иракцев по поводу возможных расправ на родине, так как их предполагается депортировать в районы, не находящиеся под контролем ИГ.

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