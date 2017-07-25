Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российско-сирийский КПП начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута"

Международная панорама
25 июля, 6:21 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 25, июля. /ТАСС

Военнослужащие двух стран проводят досмотр автомобилей, ищут оружие и боеприпасы и проверяют документы у водителей и пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ali Hashisho

ДАМАСК, 25 июля. /ТАСС/. Совместный контрольно-пропускной пункт российских и сирийских военнослужащих начал функционировать в зоне деэскалации "Восточная Гута", расположенной на окраине Дамаска, сообщает корреспондент ТАСС.

Военнослужащие двух стран проводят досмотр автомобилей, ищут оружие и боеприпасы, а также проверяют документы у водителей и пассажиров.

Смотрите также

Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

Захарова: в Сирии продолжается работа по созданию зон деэскалации в трех районах

На КПП одновременно работают по четыре человека с каждой стороны - пока одни досматривают, другие обеспечивают прикрытие. По некоторым данным, в этом районе может находиться около девяти тысяч боевиков различных группировок, в основном "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что представители Минобороны РФ и оппозиции Сирии договорились о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте, там уже развернуты два КПП и четыре наблюдательных поста.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.

В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации.

Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
2
CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря США
3
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
4
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
5
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама