Российско-сирийский КПП начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута"

ДАМАСК, 25 июля. /ТАСС/. Совместный контрольно-пропускной пункт российских и сирийских военнослужащих начал функционировать в зоне деэскалации "Восточная Гута", расположенной на окраине Дамаска, сообщает корреспондент ТАСС.

Военнослужащие двух стран проводят досмотр автомобилей, ищут оружие и боеприпасы, а также проверяют документы у водителей и пассажиров.

На КПП одновременно работают по четыре человека с каждой стороны - пока одни досматривают, другие обеспечивают прикрытие. По некоторым данным, в этом районе может находиться около девяти тысяч боевиков различных группировок, в основном "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что представители Минобороны РФ и оппозиции Сирии договорились о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте, там уже развернуты два КПП и четыре наблюдательных поста.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.

В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации.

Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.