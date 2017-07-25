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Трамп обвинил WP во лжи о закрытии программы ЦРУ по сирийской оппозиции

Международная панорама
25 июля, 7:31 UTC+3 ТАСС

Как сообщил президент, The Washington Post "сфабриковала факты" о прекращении Трампом крупных переводов сирийским повстанцам

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ТАСС, 25 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, газета The Washington Post опубликовала фальшивые сведения о закрытии программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки умеренной сирийской оппозиции. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в понедельник в Twitter.

"The Washington Post [компании] Amazon (владельцем газеты является ее основатель Джефф Безос - прим. ТАСС) сфабриковала факты о прекращении мной крупных, опасных и расточительных переводов сирийским повстанцам, сражающимся с режимом [президента Сирии Башара] Асада. Столько статей про меня в The Washington Post - "лживые новости". Они такие же ужасные, как рейтинги CNN", - пояснил Трамп свою позицию.

19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками.

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По данным газеты, это решение Трамп принял после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео и своим помощником по нацбезопасности генералом Гербертом Макмастером в Овальном кабинете Белого дома в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге на саммите G20.

Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада. При этом, как утверждает газета, "даже ее сторонники стали выражать сомнение в эффективности [данной инициативы] после того, как два года назад Россия перебросила войска в Сирию".

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Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
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