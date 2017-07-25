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Колумбия опровергла утверждения венесуэльских властей об участии в заговоре против Мадуро

Международная панорама
25 июля, 8:45 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 25, июля. /ТАСС

В министерстве иностранных дел страны подчеркивают, что Колумбия строит свою внешнюю политику на основе уважения принципов международного права и правового государства

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БОГОТА, 25 июля. /ТАСС/. Колумбия никогда не вмешивалась во внутренние дела Венесуэлы и желает, чтобы венесуэльцы сами нашли выход из сложившейся ситуации в стране. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел Колумбии. Так колумбийские власти ответили на утверждения главы МИД Венесуэлы Самуэля Монкады о том, что ЦРУ США вместе с Мексикой и Колумбией работают над "свержением демократического правительства" Боливарианской Республики.

"Министерство иностранных дел выражает удивление и опровергает комментарии главы МИД Венесуэлы Самуэля Монкады о директоре ЦРУ в связи с его недавним визитом в регион. Как мы уже ранее заявляли, Колумбия заинтересована лишь в том, чтобы венесуэльцы сами пришли к согласию и миру посредством переговоров", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что Колумбия строит свою внешнюю политику на основе уважения принципов международного права и правового государства. "Мы опровергаем существование [со стороны Колумбии] каких-либо действий по вмешательству в дела Венесуэлы", - отмечается в тексте официального заявления.

31 марта этого года Колумбия отозвала своего посла в Венесуэле для консультаций после решения Верховного суда этой страны о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента, что также стало причиной самых крупных за последние годы акций протеста венесуэльской оппозиции против исполнительной власти, в результате которых погибло более 100 человек.

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