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Президент Польши подписал один из трех законопроектов о реформе судебной системы

Международная панорама
25 июля, 10:59 UTC+3 ТАСС

Подписанный законопроект касается деятельности обычных судов

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ТАСС, 25 июля. Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, входящих в пакет документов о реформе судебной системы. Об этом сообщил во вторник представитель президентской канцелярии Анджей Муха. По его словам, подписанный законопроект касается деятельности обычных судов.

"Этот основной документ, принципиальный, важнейший для всей реформы с точки зрения интересов граждан, подписан, он будет вводиться в жизнь", - заявил чиновник.

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В понедельник Анджей Дуда наложил вето на весь пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил тогда, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы.

Вето президента вызвало критику со стороны премьер-министра Беаты Шидло. "Вето пана президента замедлило работу над реформой. Более того, оно воспринято как поощрение тем, кто борется за сохранение несправедливой системы", - сказала Шидло в телеинтервью в понедельник.

По мнению оппозиции, разработанный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. С осуждением планируемых судебных реформ также выступала Европейская комиссия.

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Персоны
Дуда, Анджей Шидло, Беата
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