Президент Польши подписал один из трех законопроектов о реформе судебной системы

Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контрактаСпорт 25 июля, 11:56
Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 25 июля, 11:51
IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организацииСпорт 25 июля, 11:49
Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в МолдовуПолитика 25 июля, 11:47
"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 11:45
Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%ТЭК 25 июля, 11:40
Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременноСпорт 25 июля, 11:31
Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей средыСоциальная ответственность 25 июля, 11:30
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 25 июля, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, входящих в пакет документов о реформе судебной системы. Об этом сообщил во вторник представитель президентской канцелярии Анджей Муха. По его словам, подписанный законопроект касается деятельности обычных судов.
"Этот основной документ, принципиальный, важнейший для всей реформы с точки зрения интересов граждан, подписан, он будет вводиться в жизнь", - заявил чиновник.
В понедельник Анджей Дуда наложил вето на весь пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил тогда, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы.
Вето президента вызвало критику со стороны премьер-министра Беаты Шидло. "Вето пана президента замедлило работу над реформой. Более того, оно воспринято как поощрение тем, кто борется за сохранение несправедливой системы", - сказала Шидло в телеинтервью в понедельник.
По мнению оппозиции, разработанный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. С осуждением планируемых судебных реформ также выступала Европейская комиссия.