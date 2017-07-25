Президент Польши подписал один из трех законопроектов о реформе судебной системы

ТАСС, 25 июля. Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, входящих в пакет документов о реформе судебной системы. Об этом сообщил во вторник представитель президентской канцелярии Анджей Муха. По его словам, подписанный законопроект касается деятельности обычных судов.

"Этот основной документ, принципиальный, важнейший для всей реформы с точки зрения интересов граждан, подписан, он будет вводиться в жизнь", - заявил чиновник.

В понедельник Анджей Дуда наложил вето на весь пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил тогда, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы.

Вето президента вызвало критику со стороны премьер-министра Беаты Шидло. "Вето пана президента замедлило работу над реформой. Более того, оно воспринято как поощрение тем, кто борется за сохранение несправедливой системы", - сказала Шидло в телеинтервью в понедельник.

По мнению оппозиции, разработанный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. С осуждением планируемых судебных реформ также выступала Европейская комиссия.