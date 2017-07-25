Китай обвинил США в осуществлении регулярных разведывательных полетов

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ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство КНР обвинило США в осуществлении регулярных полетов разведывательной авиации у берегов Китая и призвало Вашингтон отказаться от подобных действий во избежание инцидентов. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"В течение длительного времени США осуществляют разведывательные полеты у берегов КНР. Это нарушает наши интересы в сфере безопасности. Мы призываем США отказаться от подобных действий в будущем", - отметил он.
Два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 КНР 23 июля в небе над Восточно-Китайским морем приблизились на расстояние примерно 90 м к разведывательному самолету ВМС США EP-3.
Как сообщили телеканалу Fox News источники в Пентагоне, это произошло в 144,8 км от китайского портового города Циндао (провинция Шаньдун). По словам одного из них, "EP-3 Соединенных Штатов был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения".
При этом китайские истребители-бомбардировщики были вооружены ракетами класса "воздух - воздух". Представитель МИД КНР также отметил, что истребители Народно-освободительной армии Китая "действовали в соответствии с международными нормами".
Как завили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского командования (ПАКОМ) ВС США, Вашингтон и Пекин в настоящий момент обсуждают обстоятельства сближения военных самолетов двух стран по военным и дипломатическим каналам.