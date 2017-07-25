СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400

ТАСС, 25 июля. США пытаются любыми способами надавить на Турцию, чтобы она не покупала российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Такое мнение высказывает во вторник проправительственная турецкая газета Yeni Safak, отмечая, что Вашингтон обеспокоен перспективой заключения соглашения между Анкарой и Москвой по С-400, шантажирует и пытается вставлять палки в колеса.

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Когда Турция вела аналогичные переговоры с Китаем, пишет газета, США поступали так же, заявляя, к примеру, что производитель из КНР находится под санкциями, а подписание контракта с ним может повлечь уже санкции в отношении Турции. Издание пишет, что США хотят продать Турции свои ЗРС Patriot на жестких условиях, что фактически оставит республику без защиты, и такую позицию Вашингтона оно называет неблагонамеренной и считает ее шантажом. В частности, американская сторона заявляет, что не сможет интегрировать С-400 в систему НАТО, однако Yeni Safak напоминает, что закупленные ранее Грецией комплексы С-300 были интегрированы в систему коллективной безопасности и работают.

Yeni Safak пишет, что предлагаемые США ЗРС Patriot гораздо дороже аналогов, в возможной сделке отсутствуют любые положения о передаче технологий, чего добивается Анкара. Штаты требуют гарантий невмешательства турецких инженеров в системы, а также полного информирования о каждом выстреле и задачах комплексов. Также ограничивается срок эксплуатации Patriot, по истечении которого Турция будет обязана вернуть ЗРС армии США и купить новые, если ей будет необходимо.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд ранее указал, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой у РФ С-400, указав, что "каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности".

В то же время помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован. О том, что переговоры Анкары и Москвы по закупке российских ЗРС вышли на финальный этап, заявляли ранее и турецкие официальные лица.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.