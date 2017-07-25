ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова

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ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить €6 тыс. компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за участие в убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщили во вторник в суде.
В поданной Эскерхановым и братьями Анзором и Шадидом Губашевыми жалобе осужденные указывали на жестокое и унижающее, по их мнению, обращение с ними. Также они указывали на нарушение их прав на эффективную судебную защиту, выражали недовольство условиями содержания и транспортировки.
При этом ЕСПЧ отклонил претензии Губашевых. Суд не стал принимать их во внимание в связи с разглашением положений досудебного соглашения братьев с властями.
Оппозиционер и сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Немцов скончался на месте.
На следующий день управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Для розыска подозреваемых в столице был введен план "Перехват".
О преступлении было доложено президенту РФ Владимиру Путину, который поручил руководителям СК, МВД и ФСБ держать расследование дела под личным контролем. Глава государства отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер. Позднее в тот же день дело было передано из столичного управления СК в его центральный аппарат.
4 марта 2015 года глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что у следствия есть подозреваемые. 7-8 марта в Ингушетии и Чечне были задержаны пять человек: братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Задержанные были доставлены в Москву.
Московский окружной военный суд (МОВС) 13 июля приговорил Темирлана Эскерханова и братьев Анзора и Шадида Губашевых к 14, 19 и 16 годам колонии. Киллер Заур Дадаев был осужден на 20 лет заключения, а обвиняемый Хамзат Бахаев - на 11 лет.