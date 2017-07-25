СМИ: боевики обстреляли район Дамаска, где расположено посольство РФ

ТАСС, 25 июля. Четыре ракетных снаряда упали близ посольства Российской Федерации в квартале Мазраа и рядом с площадью Аббасидов в сирийской столице Дамаске. Об этом во вторник сообщил телеканал "Аль-Алям".

По его информации, к случившемуся причастны вооруженные группировки. Другие подробности пока не приводятся.