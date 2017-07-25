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СМИ: боевики обстреляли район Дамаска, где расположено посольство РФ

Международная панорама
25 июля, 12:18 UTC+3 ТАСС

Как сообщается, к случившемуся причастны вооруженные группировки

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ТАСС, 25 июля. Четыре ракетных снаряда упали близ посольства Российской Федерации в квартале Мазраа и рядом с площадью Аббасидов в сирийской столице Дамаске. Об этом во вторник сообщил телеканал "Аль-Алям".

По его информации, к случившемуся причастны вооруженные группировки. Другие подробности пока не приводятся.

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