Турне трех морей: зачем вице-президент США едет в Таллин, Тбилиси и Подгорицу

Вице-президент США Майкл Пенс пробудет в Эстонии, Грузии и Черногории с 30 июля по 2 августа. Экс-губернатор штата Иллинойс встретится с президентами Латвии, Литвы и Эстонии, понаблюдает за многонациональными учениями Noble Partner на грузинской военной базе Вазиани, а также примет участие в саммите Адриатической хартии в черногорской столице.

О значении восточноевропейского турне и целях, которые Белый дом преследует в каждой из стран, — в материале ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Белого дома 29 июня, Майкл Пенс направится в Таллин, Тбилиси и Подгорицу "по указанию" президента Дональда Трампа. Учитывая, что Эстония имеет выход к Балтийскому морю, Грузия — к Черному, а Черногория — к Адриатическому, турне вице-президента вызывает чувство дежавю.

За день до саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп находился в Польше, где принял участие в совещании "Инициативы трех морей" (ИТМ). Эта инициатива объединяет 12 европейских государств и ставит своей целью укрепление торгового, энергетического и политического сотрудничества стран Адриатики, Балтики и Черного моря. Представители ИТМ не скрывают, что координация 12 государств должна привести к диверсификации энергетических поставок и снижению российской доли в обеспечении "трехморья" энергоресурсами.

Учитывая обсуждаемые в Конгрессе США санкции, направленные против строительства газопровода "Северный поток-2", не исключено, что эта тема будет подниматься Пенсом и в Эстонии, и в Черногории.

Кстати, выступая в Варшаве, Трамп подтвердил готовность его администрации оказывать поддержку американским компаниям в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Первая партия СПГ была доставлена в Польшу в июне, и страна рассчитывает на заключение долгосрочных контрактов в целях реализации энергоносителей на региональном рынке.

В ожидании Пенса

Новость о визите столь высокого должностного лица США в трех странах, суммарный ВВП которых не превышает аналогичный показатель американского штата Монтана, была встречена с надеждой и восторгом.

В эстонских СМИ подчеркивается, что Пенс станет самым высокопоставленным представителем администрации Трампа, который посетит страну.

Правительство Черногории официально заявило, что "вице-президент Пенс — самое высокопоставленное официальное лицо США, которое посетит Черногорию за более чем сто лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами".

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что визит вице-президента – "явное выражение поддержки" Тбилиси Вашингтоном. Квирикашвили добавил, что "очень рад" тому, что США выбрали Грузию, Эстонию и Черногорию в качестве "одних из самых важных" своих партнеров.

Встреча в Таллине

Самолет Пенса приземлится именно в Эстонии, однако его встретят не только премьер-министр страны Юри Ратас и ее президент Керсти Кальюлайд, но и первые лица Литвы и Латвии — Даля Грибаускайте и Раймондс Вейонис.

Почему местом встречи стал именно Таллин? Во-первых, Эстония имеет в еврозоне самый высокий рейтинг экономической свободы, а во-вторых, входит в небольшое число стран-членов НАТО, тратящих как минимум 2% своего ВВП на оборону. Как заявлял президент США Дональд Трамп, 2% - "абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей".

Белый дом заявил, что в Эстонии Пенс будет обсуждать с Ратасом и Кальюлайд лишь вопросы двухсторонних отношений. При этом у балтийской "тройки" и США есть общая позиция по целому ряду вопросов, не касающихся двусторонней повестки: по НАТО, по "Северному потоку", и по роли России и якобы исходящей от нее "угрозы" Европе.

Страны Балтии наряду с другими государствами Восточной Европы считаются "новыми американскими союзниками", которые активно поддерживают политику США, в том числе в рамках Североатлантического альянса. Их роль в системе трансатлантических отношений может возрасти с учетом разногласий администрации Трампа со старыми союзниками Соединенных Штатов из числа западноевропейских государств

К тому же, восточноевропейцы по-прежнему хотят слышать от Вашингтона заверения в приверженности обеспечению их безопасности и соблюдению своих обязательств перед партнерами по НАТО. Пенс может постараться в очередной раз развеять их сомнения на этот счет. Примечательно, что его визит в регион почти совпадает с окончанием российско-китайских военно-морских учений на Балтике.

"Благородный партнер"

Следующей остановкой вице-президента станет грузинская столица и военная база Вазиани, на которой пройдут учения Noble Partner. В маневрах примут участие представители вооруженных сил восьми стран – Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины. В Вазиани вплоть до 2001 года располагалась 137-ая военная база министерства обороны России.

В ходе майского визита премьер-министра Квирикашвили в США Дональд Трамп выразил поддержку "территориальной целостности" Грузии, тем самым подтвердив позицию предыдущей администрации по Южной Осетии. Однако помимо этого в Тбилиси ожидают поддержки Вашингтоном вступления Грузии в состав НАТО. В самой стране за вступление в военный блок выступает почти 70% граждан.

Новый союзник и старые друзья

Завершит свое турне Майкл Пенс в Подгорице. Это будет первый визит вице-президента США в истории Черногории, которая 5 июня стала членом НАТО и, соответственно, полноценным военным союзником Соединенных Штатов. Поездка Пенса может рассматриваться как выражение дополнительной поддержки черногорскому правительству со стороны Вашингтона.

В Подгорицу также должны прибыть лидеры стран Адриатической хартии — Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии и Хорватии. Приглашены были также высшие должностные лица Сербии, Косово и Словении.

Американский исследовательский центр Heritage Foundation утверждает, что для полного успеха турне вице-президента Соединенные Штаты должны усилить свою "роль на Балканах", а также убедиться в том, что для стран региона "дверь в НАТО" всегда остается открытой.

Александр Мосесов