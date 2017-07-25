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Эрдоган призвал всех мусульман ехать в Иерусалим на Храмовую гору

Международная панорама
25 июля, 14:11 UTC+3 ТАСС

Президент Турции заявил, что Анкара не приемлет того, что к мусульманам, которые приходят в мечеть Аль-Акса помолиться, "относятся как к террористам"

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ТАСС, 25 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех мусульман посещать Храмовую гору в Иерусалиме и резко осудил действия израильских властей. Об этом он заявил во вторник во время выступления в парламенте, которое в прямом эфире транслирует телеканал TRT.

"Я хочу обратиться к своим гражданам и всем мусульманам. Пусть каждый, кто может, посетит Иерусалим и мечеть Аль-Акса [на Храмовой горе]. Кто не сможет поехать, пусть направит помощь нашим братьям там. Причина того, что Израиль сейчас безрассудно проливает мусульманскую кровь, в том, что мы не проявляем заботу о своей святыне", - сказал он.

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Эрдоган добавил, что защищать Аль-Аксу "надо так же, как заботятся о Мекке и Медине". "Мы ни в коем случае не приемлем того, что к мусульманам, которые приходят в Аль-Аксу помолиться, относятся как к террористам. Под этим предлогом они пытаются забрать у мусульман мечеть. Я осуждаю такое поведение Тель-Авива", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган в очередной раз повторил, что считает "наиболее идеальным вариантом решения [проблемы] создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля в тех же границах со столицей в Тель-Авиве".

В воскресенье свыше 100 арабов получили ранения во время разгона израильской полицией участников акций протеста в Старом городе. 10 дней местные мусульмане отказываются переступать порог иерусалимской мечети и молятся у ее стен в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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