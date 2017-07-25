Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании

ТАСС, 25 июля. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действий властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Трамп написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.

"Украинские усилия по саботажу кампании Трампа - "тихо работали на усиление Клинтон", - написал Трамп. - Так что, где расследование, генеральный прокурор".

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон и тех, кто совершает утечки разведывательной информации", - добавил президент США.

"Проблема в том, что исполняющий обязанности главы ФБР и человек, в сфере ответственности которого находится расследование в отношении Хиллари, Эндрю Маккейб, получил $700 тыс. от Х[иллари] для жены!" - заявил Тамп.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2017

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2017

Problem is that the acting head of the FBI & the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from H for wife! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 July 2017

Связи демократов с украинским посольством

На своей странице в Twitter американский лидер поместил ссылку на страницу журналиста телеканала Fox News Шона Хэннити. В одной из своих программ 12 июля Хэннити сообщил, что во время предвыборной президентской кампании в США представители штаба Хиллари Клинтон встречались с сотрудникам посольства Украины и представителями украинского правительства для обсуждения поиска компрометирующей информации на бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Во время предвыборной кампании в США представители украинских властей обвинили Манафорта в том, что он якобы получал деньги из "черной кассы" Партии регионов бывшего украинского президента Виктора Януковича. Однако после победы Трампа на выборах украинская юстиция отказалась от этих обвинений.

В прошлом году ряд американских изданий, в частности, The Wall Street Journal, сообщили, что жена нынешнего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба в прошлом получала финансовые пожертвования на нужды своей кампанию по избранию в Сенат законодательного собрания Вирджинии от губернатора этого штата, который считается союзником Хиллари Клинтон.