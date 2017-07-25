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Посол Катара: усилия РФ в урегулировании сирийского кризиса вскоре принесут результаты

Международная панорама
25 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Фахад Мохаммед аль-Аттыйя также заявил, что Катар видит роль России в разрешении кризиса в отношениях Дохи с арабскими странами в поддержке усилий Кувейта

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Катар выступает в поддержку усилий России в рамках женевского и астанинского процессов урегулирования конфликта в Сирии и рассчитывает на их успех. Такое заявление во вторник сделал посол Катара в России Фахад Мохаммед аль-Аттыйя на пресс-конференции в Москве.

"Катар поддерживает усилия России, которые предпринимаются в Женеве и Астане в поддержку прав сирийского народа, и я надеюсь, что эти усилия принесут плоды в самом ближайшем будущем", - сказал посол.

Он также отметил, что российско-катарские отношение начали развиваться особенно активно с января 2016 года, когда эмир Катара посетил РФ и встретился с президентом Владимиром Путиным. В частности, аль-Аттыйя обратил внимание на взаимодействие в экономической, политической, культурной, военной и образовательной сферах.

Отношения Катара с арабскими странами

Аль-Аттыйя также заявил, что Катар видит роль России в разрешении кризиса в отношениях Дохи с арабскими государствами в поддержке посреднических усилий Кувейта.

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"Самое важное - поддержка Россией кувейтского посредничества, - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Катар просить Москву выступить посредником в разрешении кризиса в отношениях с арабскими государствами. - Мы надеемся, Кувейту удастся разрешить этот политический конфликт".

Дипломат отметил важную роль России, которую она традиционно играет в регионе Ближнего Востока.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать поддержку посредническим усилиям Кувейта в урегулировании политического кризиса вокруг Катара, если поступит такое обращение.

Кроме того, Аль-Аттыйя сообщил, что Катар готов обратиться в международные организации, если не получится решить кризис с арабскими государствами дипломатическими средствами, но надеется, что до этого не дойдет.

"Катар будет использовать все те законные пути, которые имеются как в региональном, так и в международном масштабе для разрешения кризиса, - сказал он. - Существуют СБ ООН, ВТО, Совет по правам человека ООН в Женеве, другие организации, которые следят за выполнением международных соглашений".

"Если кризис не будет решен путем дипломатических переговоров, Катар будет вынужден обратиться в международные организации, но мы надеемся, что до этого не дойдет и посредничество Кувейта увенчается успехом", - добавил дипломат.

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