Минюст Украины намерен отменить все нормативные акты времен СССР

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подготовило проект закона об отмене всех нормативных актов времен СССР.

Об этом во вторник сообщил глава ведомства Павел Петренко на брифинге в Киеве.

"Наша команда инициировала перед украинским парламентом законопроект, который, мы надеемся, будет вынесен на голосование на следующей сессии. Он отменяет все без исключения законодательные акты, принятые до обретения Украиной независимости, все акты министерств, принятые в советское время", - сказал он.

Данный закон, по словам Петренко, "поставит точку в советском прошлом украинской правовой системы". "Законопроект также предусматривает четкие сроки, когда Украина должна получить свое собственное законодательство", - указал он.

По инициативе Минюста Украина уже отказалась от большого количества нормативных актов советского периода. "В прошлом году мы отменили 365 таких актов, а в первой половине 2017 года - 100 нормативных актов", - уточнил министр.