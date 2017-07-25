Вице-президент Ирака на встрече с Путиным отметил важную роль России на Ближнем Востоке

СТРЕЛЬНА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-президент Ирака Нури аль- Малики отметил огромный вклад РФ в решении проблем Ближнего Востока

"Россия внесла огромный вклад, в частности в Сирии и Ираке, чтобы не допустить распада региона. Мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, карта региона сейчас изменилась бы в негативном для нас ключе", - сказал аль- Малики на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вице-президент Ирака добавил, что несмотря на уже достигнутые успехи по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, есть риски возобновления террористической активности в регионе. "Мы добились ряда побед в некоторых регионах, но сейчас нам необходимо сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше террористы могут наносить удары по гражданскому населению", - указал аль- Малики.

Говоря о ситуации у себя на родине, иракский политик отметил, что почвой для терроризма там продолжает оставаться политическая система, при которой разделение власти происходит по религиозному и национальному признаку. "Если и далее будет сохраняться этот принцип разделения власти по национально-религиозным квотам, то это может обернуться новым раундом террористической активности. Поэтому у нас сейчас есть проект, и мы хотели бы, чтобы все, кто заинтересован, оказали бы здесь содействие. Проект предполагает возвращение к принципам демократии и предоставления власти политическому большинству", - сказал вмце-президент Ирака.

Аль- Малики также высказал благодарность Путину за то, что "в тот момент, когда мы стали подвергаться ожесточенной массированной атаке, имеющей политические цели грозящей последствиями для всего региона, Россия заняла честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о которых мы договаривались ранее".

Говоря о борьбе с терроризмом, аль- Малики отметил, что ее надо вести стратегически и с военной, и с политической точки зрения. "Решение кризиса в Ираке и Сирии не может быть только военное. Необходимы и политические усилия, чтобы они обеспечили прекращение разногласий между разными группами общества", - сказал он.