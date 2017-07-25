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Эрдоган заявил о подписании с РФ соглашения о поставках С-400

Международная панорама
25 июля, 15:51 дата обновления: 25 июля, 16:09 UTC+3

Анкара также поднимет вопрос о совместном с Москвой производстве этих комплексов, сообщил президент Турции

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

© Станислав Красильников/ТАСC

ТАСС, 25 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Соответствующее заявление президента во вторник цитирует телеканал Haber 7.

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"Мы сделали шаги по этой теме с РФ. Поставлены подписи, и, надеюсь, мы увидим ракеты С-400 у нас в стране. Также мы запросим и совместное производство этих систем", - сказал он.

Эрдоган сообщил, что "годами Турция не могла получить от США того, что хотела" в вопросах о закупке зенитных ракетных систем, и "вынуждена была вести поиски". "И это [договоренности по С-400] является плодом данных поисков. Греция, член НАТО, на протяжении лет использует С-300. И что это они [США] волнуются?" - сказал турецкий лидер.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд ранее указал, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400. Эрдоган в свою очередь заявил, что не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой у РФ С-400, указав, что каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности.

В то же время, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован. О том, что переговоры Анкары и Москвы по закупке С-400 вышли на финальный этап заявляли ранее и турецкие официальные лица.

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