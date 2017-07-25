Все смешалось в Белом доме: какие перестановки грядут в администрации Трампа

Коронная фраза Дональда Трампа — "Ты уволен!" — звучала в каждой серии его реалити-шоу "Ученик". Казалось, что управлять Белым домом он будет так же, как своей телепередачей: с легкостью перетасовывать состав администрации, избавляясь от неэффективных (или неугодных ему) работников. ТАСС объясняет, кто и по каким причинам может покинуть команду Трампа в ближайшие месяцы.

Рекс Тиллерсон

Должность: Госсекретарь США.

Прежняя должность: Руководитель американской нефтяной корпорации ExxonMobil.

Причина возможной отставки: По данным телекомпании CNN, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику Госдепа. Кроме того, как утверждают источники CNN, Тиллерсон посчитал последние публичные высказывания Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса непрофессиональными (на прошлой неделе президент заявил, что сожалеет о том, что взял Сешнса на работу в Белый дом).

Слухи о сложных отношениях Тиллерсона с Белым домом появлялись в СМИ и прежде. В частности, газета Politico в июне сообщила со ссылкой на источники в администрации, что Тиллерсон однажды устроил скандал в Белом доме из-за "сливов" в прессу, которые устраивают сотрудники администрации, и постоянных проблем с назначением его заместителей. Как утверждает издание, Трамп обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал. Сторонам также трудно было прийти к консенсусу по вопросу послов (их назначает президент, но руководит ими глава внешнеполитического ведомства).

Тиллерсон ранее заявлял, что в Госдепартаменте отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе. По данным The Wall Street Journal, недовольство было взаимным — работники ведомства жаловались на отсутствие у руководства Госдепа "четкого видения будущего" и выражали беспокойство по поводу планируемого сокращения бюджета и возможных увольнений. Помимо вышеперечисленных проблем, у Тиллерсона есть сугубо личная причина уйти в отставку — по его собственному признанию, он изначально "не стремился получить эту работу". "Я планировал уйти на пенсию в марте (2017 года — прим. ТАСС). Я хотел переехать на ранчо, чтобы больше времени проводить с моими внуками", — говорил госсекретарь.

Когда уйдет: Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года. По их словам, за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства. Вместе с тем два других источника телекомпании заявили, что не удивятся, если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше.

Возможный преемник: Пока неизвестен.

Джефф Сешнс

Должность: Генеральный прокурор и министр юстиции США.

Прежняя должность: Сенатор-республиканец от Алабамы, генпрокурор штата.

Причина возможной отставки: Расследование о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Занимающийся этим делом спецпрокурор Роберт Мюллер проверяет, в частности, подозрения о сговоре между штабом Трампа и Россией. Сешнс взял самоотвод от любого участия в этом расследовании, поскольку сам поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании и участвовал в работе его штаба. Кроме того, в бытность сенатором он дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, которого власти США считают ключевым фигурантом дела о "российском следе".

Американские журналисты пишут, что в последнее время Трамп регулярно критиковал Сешнса при личных встречах. Министр заявил президенту, что готов уйти в отставку, но тот не принял предложение. Однако впоследствии признал, что пожалел о решении взять Сешнса на работу в Белый дом. "Сешнс не должен был брать самоотвод. А если он собирался брать самоотвод, ему стоило сообщить об этом мне, прежде чем вступить на этот пост (министра юстиции США — прим. ТАСС). И тогда я бы выбрал кого-нибудь другого", — подчеркнул Трамп в интервью The New York Times.

Когда уйдет: Министр заверил, что пока не планирует покидать свой пост, несмотря на критику со стороны Трампа. "Мы в Минюсте продолжим каждый день работать ради национальных интересов США. Мы все разделяем приоритеты президента Трампа <...> Мы любим свою работу. Я планирую делать то, что делаю, и до тех пор, пока это необходимо", — заявил Сешнс на прошлой неделе.

Возможный преемник: Вашингтонский информационный портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что в качестве нового министра Трамп рассматривает своего советника по вопросам кибербезопасности и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. По данным издания, глава государства озвучил такую возможность в нескольких частных разговорах. Президент, как утверждают источники Axios, недоволен Сешнсом и ищет ему на замену проверенного человека. Джулиани хорошо вписался бы в нынешний состав Белого дома — он бывший прокурор, опытный политик и видный деятель Республиканской партии, которого прочили на должность госсекретаря США. Однако в беседе с CNN он сообщил, что информация в статье Axios не является действительностью, а Сешнс "принял правильное решение в соответствии с правилами Министерства юстиции".

The Washington Post называет еще одного вероятного преемника Сешнса — бывшего кандидата на пост президента США от Республиканской партии сенатора Теда Круза. Впрочем, тот также опроверг сведения о назначении в Минюст. "Джефф Сешнс — мой друг и сильный представитель консервативных сил, — следует из заявления Круза. — Истории, которые сообщили СМИ сегодня, являются ложью. Мое внимание есть и будет сконцентрировано на том, чтобы в сенате США бороться за права 28 млн техасцев".

Шон Спайсер

Должность: Пресс-секретарь Белого дома.

Прежняя должность: Директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии.

Причина отставки: Несогласие с решением Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Предыдущий глава этого подразделения Майк Дубке подал в отставку еще в мае. Формально Скарамуччи теперь приходится начальником Спайсеру. Чем именно новый босс не угодил пресс-секретарю, неизвестно. Однако против этого назначения выступил не только Спайсер, но и ряд других членов команды Трампа — по данным инсайдеров, в их числе советник президента Стив Бэннон и глава аппарата Белого дома Райнс Прибас (бывший руководитель Нацкомитета Республиканской партии).

Как отмечает Politico, уход Спайсера наносит удар по позициям Прибаса в Белом доме. Оба они символизируют истеблишмент в администрации президента, тогда как сам Трамп все больше отдает предпочтение несистемным политикам (назначение Скарамуччи — тому подтверждение). Чиновник в Белом доме и два советника Трампа вне администрации рассказали Politico, что Скарамуччи рассматривается на текущую должность Прибаса, хотя есть и другие кандидаты на место нового главы аппарата администрации. Источники, близкие к Прибасу, говорят, что он планирует завершить этот год в должности главы аппарата Белого дома. В настоящее время он пытается добиться успеха с прохождением нового законопроекта о здравоохранении на замену Obamacare в сенате США.

Что касается Спайсера, то, по его словам, решение об увольнении он принял сам, посчитав, что департаменту лучше начать с чистого листа. "Как вы думаете, как я себя чувствую? Я чувствую облегчение", — признался пресс-секретарь. — С организационной точки зрения им (команде пресс-службы Белого дома — прим. ТАСС) нужна перезагрузка".

Когда уйдет: Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа.

Преемница: Сара Хакаби Сандерс — первый заместитель действующего пресс-секретаря.

Артур Громов