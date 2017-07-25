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Пушилин заявил, что поставки американского оружия Украине обострят ситуацию в Донбассе

Международная панорама
25 июля, 15:59 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, июля. /ТАСС

Полпред ДНР полагает, что решение Вашингтона приведет к обострению ситуации на линии соприкосновения и эскалации конфликта в целом

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ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Поставки Украине оружия из США спровоцируют лишь эскалацию конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил во вторник полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин.

"К сожалению, вопрос поставок вооружения Украине со стороны США поднимается далеко не первый раз, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Положительное решение этого вопроса приведет лишь к обострению ситуации на линии соприкосновения и эскалации конфликта в целом".

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Ранее в интервью Би-би-си специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил, что Вашингтон рассматривает вопрос предоставления Украине американского оружия. В то же время он не стал утверждать, что администрация пойдет на этот шаг, подчеркнув, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.

Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта.

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