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Совет ЕС: морскую операцию по спасению мигрантов продлили до конца 2018 года

Международная панорама
25 июля, 16:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, июля. /ТАСС

С начала этого года поток мигрантов в Евросоюз вновь начал быстро расти, их основной маршрут проходит через территорию Ливии и Средиземное море в Италию

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БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил до конца декабря 2018 года военно-морскую операцию "София" (EUNAVFOR MED) по спасению терпящих бедствие судов с мигрантами и борьбе с нелегальными перевозчиками людей в Средиземном море. Об этом сообщил во вторник Совет ЕС. В рамках этой операции осуществляются также две вспомогательные задачи - подготовка сотрудников службы береговой охраны для Ливии, которая служит отправной зоной для направляющихся в Европу мигрантов, а также контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

"25 июля Совет продлил мандат операции "София" до 31 декабря 2018 года. Совет ЕС также принял решение создать специальный механизм для обеспечения наблюдения за эффективностью подготовки сотрудников службы береговой охраны Ливии, а также осуществлять сбор информации о нелегальном экспорте сырой нефти из Ливии", - говорится в заявлении.

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По официальным данным, с октября 2015 года участникам операции удалось арестовать 110 перевозчиков людей, ликвидировать 470 плавсредств, используемых для перевозки мигрантов, а также спасти около 40 тысяч человек, терпевших бедствие.

Продление мандата этой операции откладывалось с весны этого года, в частности, из-за позиции Италии, которая считает операцию крайне неэффективной. На практике, военные корабли ЕС спасают суда и лодки с мигрантами все ближе и ближе к ливийскому побережью, после чего сами привозят спасенных на территорию ЕС. Практическим результатом действий европейских пограничников стало быстрое снижение качества судов, на которых мигрантов отправляют в море: если в 2015 году это еще были старые, но, обычно, приспособленные для моря рыбацкие суда и баркасы, то сегодня - это плоты и надувные лодки.

С начала этого года поток мигрантов в Евросоюз вновь начал быстро расти. Их основной маршрут проходит через территорию Ливии и Средиземное море в Италию. По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года по этому маршруту превысило 95 тысяч человек. При этом более 2,1 тысячи погибли или пропали без вести в пути.

В транзитную зону для мигрантов со всей Африки Ливия превратилась в результате уничтожения всех государственных структур в этой стране после восстания в Бенгази в 2011 году, которому оказали активное содействие государства НАТО, 8 месяцев бомбившие подконтрольную правительственным силам Муамара Каддафи территорию. После убийства Каддафи осенью 2011 года лидеры повстанцев не смогли договориться между собой о разделе власти и страна погрузилась в хаос.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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