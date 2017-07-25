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Глава Госпогранслужбы Украины подал в отставку после обморока перед Порошенко и Лукашенко

Международная панорама
25 июля, 16:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июля. /ТАСС

Об официальной причине отставки пока не сообщалось

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КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко подал в отставку после инцидента на встрече президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом во вторник ТАСС сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.

"Эту информацию подтверждаю", - сказал Слободян, имея в виду отставку Назаренко. Об официальной причине отставки спикер ведомства не сообщил.

21 июля Виктор Назаренко почувствовал недомогание во время встречи Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Белорусский президент, заметив, что начальнику погранслужбы становится плохо, предложил ему присесть. Назаренко упал в обморок, из зала его вынесли на руках стоявшие рядом члены делегаций. В дальнейшем он был доставлен в больницу.

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Порошенко, Петр Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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