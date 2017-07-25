Глава Госпогранслужбы Украины подал в отставку после обморока перед Порошенко и Лукашенко

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КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко подал в отставку после инцидента на встрече президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом во вторник ТАСС сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.
"Эту информацию подтверждаю", - сказал Слободян, имея в виду отставку Назаренко. Об официальной причине отставки спикер ведомства не сообщил.
21 июля Виктор Назаренко почувствовал недомогание во время встречи Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Белорусский президент, заметив, что начальнику погранслужбы становится плохо, предложил ему присесть. Назаренко упал в обморок, из зала его вынесли на руках стоявшие рядом члены делегаций. В дальнейшем он был доставлен в больницу.