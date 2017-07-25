CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Корабль ВМС США произвел во вторник несколько предупредительных выстрелов в ответ на приближение иранского катера. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны США.

Инцидент, по данным телекомпании, произошел в северной части Персидского залива, в международных водах. Катер не отреагировал на попытки установления радиосвязи, на сигнальные ракеты, а также на пять коротких сигналов сиреной. Когда катер приблизился примерно на 150 метров, американский корабль произвел несколько предупредительных выстрелов в воду.

Телекомпания не указала тип американского боевого корабля. Катер, по данным американских официальных лиц, был из состава подразделения Корпуса "стражей иранской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря.