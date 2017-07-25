Суд Киева разрешил проводить заочное расследование по делу экс-главы МВД Захарченко

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила разрешение проводить заочное расследование по так называемому церковному делу в отношении Виталия Захарченко - бывшего министра внутренних дел Украины времен президента Виктора Януковича. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного [заочного] расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко В. Ю.", - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что так называемое церковное дело было возбуждено в отношении Виталия Захарченко, Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников о превышении служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Александра Драбинко. При этом, как отметила Сарган, суд продолжает рассмотрение неких ходатайств Януковича, проходящих по этому делу.

"Церковное дело"

ГПУ расследует "большое дело Януковича", одним из эпизодов которого является узурпация власти и влияние на украинскую церковь. В частности, прокуратура утверждает, что в 2013 году произошло похищение Александра Драбинко, который несколько месяцев находился под надзором милиции.

7 января 2017 года стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Виктора Януковича для избрания ему меры пресечения как обвиняемому в так называемом церковном деле. Аналогичное решение по этому же делу суд принял и в отношении экс- министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.