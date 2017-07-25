Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева разрешил проводить заочное расследование по делу экс-главы МВД Захарченко

Международная панорама
25 июля, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган напомнила, что так называемое церковное дело было возбуждено в отношении Виталия Захарченко, Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила разрешение проводить заочное расследование по так называемому церковному делу в отношении Виталия Захарченко - бывшего министра внутренних дел Украины времен президента Виктора Януковича. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного [заочного] расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко В. Ю.", - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что так называемое церковное дело было возбуждено в отношении Виталия Захарченко, Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников о превышении служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Александра Драбинко. При этом, как отметила Сарган, суд продолжает рассмотрение неких ходатайств Януковича, проходящих по этому делу.

"Церковное дело"

ГПУ расследует "большое дело Януковича", одним из эпизодов которого является узурпация власти и влияние на украинскую церковь. В частности, прокуратура утверждает, что в 2013 году произошло похищение Александра Драбинко, который несколько месяцев находился под надзором милиции.

7 января 2017 года стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Виктора Януковича для избрания ему меры пресечения как обвиняемому в так называемом церковном деле. Аналогичное решение по этому же делу суд принял и в отношении экс- министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
5
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
6
Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
7
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама