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Президент Молдавии осудил призывы запретить въезд в страну Дмитрию Рогозину

Международная панорама
25 июля, 19:22 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, июля. /ТАСС

По словам Игоря Додона, "есть более известные внешние деятели, которые достойны быть объявленными персоной нон-грата"

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КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил призывы запретить въезд в страну вице- премьеру, спецпредставителю президента РФ по Приднестровью, сопредседателю российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрию Рогозину. Об этом он заявил во вторник журналистам, комментируя онлайн-петицию группы гражданских активистов, которые призвали власти объявить российского политика персоной нон-грата.

"Думаю, есть более известные внешние деятели, которые достойны быть объявленными персоной нон-грата. Такие, например, как Траян Бэсеску (бывший президент Румынии - прим. ТАСС) которые открыто выступают за ликвидацию Молдовы", - сказал Додон. Он выразил надежду, что 28 июля встретится с вице-премьером РФ в Кишиневе, а затем посетит Приднестровье. Ранее глава Молдавии сообщил ТАСС, что в центре переговоров с Рогозиным будет проблематика двусторонних отношений и приднестровское урегулирование.

"В центре переговоров будет расширение торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, которое активно восстанавливается после встреч президентов Молдавии и России. Обсудим также и проблематику приднестровского урегулирования, для чего 29 июля вместе с вице-премьером РФ отправимся в Приднестровье, где состоится встреча с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским", - рассказал Додон.

Ранее премьер Молдавии Павел Филип заявил, что приветствует визит Рогозина в страну, но при этом отметил, что "его прибытие на военном самолете невозможно". Поводом для этого стали сообщения в молдавских СМИ о том, что делегация артистов и журналистов, которая прибудет вместе с вице-премьером РФ по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, планирует прилететь на пассажирских самолетах Министерства обороны России. Сам Рогозин назвал "чушью" информацию о том, что он прилетит в Молдавию на военном самолете.

Додон считает такие заявления Филипа неправомерными. "Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов", - заметил глава Молдавии ТАСС.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
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