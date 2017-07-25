Директор по коммуникациям Белого дома заявил о готовности уволить всех подчиненных

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи предупредил о готовности уволить всех своих подчиненных в случае продолжения утечек в прессу из его отдела.
"Уволю всех, вот как я этого добьюсь. Вы либо прекратите устраивать утечки, либо вас уволят", - заявил Скарамуччи, комментируя во вторник в беседе с группой журналистов в Белом доме проблему утечек служебных данных. По словам Скарамуччи, он на "1000%" готов принять означенные жесткие меры в отношении тех сотрудников вверенного ему отдела, кто передает средствам массовой информации сведения, не предназначенные для публичного оглашения.
"У меня есть полномочия от президента [США Дональда Трампа] поступить таким образом", - добавил Скарамуччи, который был назначен на пост директора в минувшую пятницу.