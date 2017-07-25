Хейли: переговоры с РФ по новым санкциям ООН против КНДР будут "настоящим испытанием"

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что переговоры с Россией по новой резолюции об ужесточении санкций против КНДР будут "настоящим испытанием". Об этом она заявила во вторник журналистам в штаб-квартире ООН.

Комментируя обсуждение новых санкций с Китаем, дипломат отметила, что "удовлетворена полученным от них [Китая] ответом". "Мы хотели увидеть, проявят ли они слабость или силу, и я думаю, что это (ответ Пекина - прим. корр.) демонстрирует их серьезность. Настоящим испытанием будет то, к чему они пришли с Россией, с чем придет Россия и чего она попытается добиться. Сейчас это - настоящее испытание", - утверждала Хейли.

По ее словам, США "знают, что Китай делился" информацией и "вел переговоры с Россией" по предложениям США, касающимся ужесточения санкционного режима Совбеза. При этом Хейли отказалась уточнять, введения каких именно новых рестрикций добивается Вашингтон. В начале июля Хейли высказала мнение, что международное сообщество могло бы "отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения, а также ввести адресные санкции в отношении высокопоставленных официальных лиц, которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.

Подводя промежуточные итоги переговоров по предложенной США резолюции, Хейли отметила, что дискуссия идет медленно. "Я думаю, что мы движемся. Не так быстро, как бы мне хотелось, но это довольно серьезные санкции, так что я думаю, что над этим много думают", - отметила дипломат. В свою очередь китайский постпред Лю Цзеи заявил журналистам, что темпы согласования "зависят от достигнутого прогресса". При этом он отказался комментировать дискуссии, которые Пекин ведет с Москвой.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее характеристики соответствовали ракете средней дальности.

Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали 5 июля на экстренном заседании Совбеза ООН. Вскоре после этого РФ распространила в ООН данные с радаров, согласно которым ракета не была межконтинентальной. В свою очередь США организовали неформальную встречу членов Совбеза, на которой попытались отстоять собственную точку зрения. Как заявила во вторник Никки Хейли, все собеседники США "признают, что это была МБР". По ее словам, вопрос в том, "будут ли они готовы зафиксировать это в письменном виде" в резолюции Совета Безопасности ООН.