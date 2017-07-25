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AFP: представители враждующих сторон в Ливии договорились о перемирии

Международная панорама
25 июля, 19:29 UTC+3

Переговоры состоялись во Франции

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Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар договорились о перемирии на переговорах во Франции.

Об этом сообщило во вторник AFP.

Переговоры с представителями двух ливийских лагерей провел в особняке МИД под Парижем президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Ливия: исламисты против армии
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