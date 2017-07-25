В Каракасе в ходе операции силовиков задержаны десятки человек

ТАСС, 25 июля. Порядка 60 человек были задержаны во вторник сотрудниками полиции, Национальной гвардии и разведки Венесуэлы в столице страны Каракасе.

Об этом сообщил в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Томас Гуанипа. Совместная операция силовых структур была проведена в районе Карикуао.

"Они увезли порядка 60 задержанных", - написал Гуанипа. По мнению его коллеги Хорхе Мильяна, таким образом власти намерены "посеять страх среди населения, чтобы заглушить голос народа, громко требующего свободы и перемен".

Camionetas blancas sin placas están allanando los bloques 17 y 18 de la UD3 en Caricuao.Se han llevado unas 60 personas detenidas #URGENTE pic.twitter.com/wofyISJsf1 — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 25 июля 2017 г.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролирует оппозиция. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Решение главы государства о созыве Конституционной ассамблеи (КА) для изменения основного закона страны, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки. По данным оппозиции, на организованном ею 16 июля плебисците 98% из 7,18 млн проголосовавших высказались против организации КА.