Президент Монголии призвал владельцев офшоров вернуть деньги в страну

ТАСС, 25 июля. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал госслужащих и политиков, а также связанных с ними лиц, владеющих офшорными счетами, вернуть деньги на родину в течение 49 дней. Соответствующее заявление было опубликовано в минувший понедельник на сайте главы государства.

"Будучи президентом Монголии, я хочу призвать политиков, государственных служащих и связанных с ними людей, которые владеют офшорными счетами, закрыть их и перевести средства в банк Монголии в течение 49 дней после 24 июля. В отношении лиц, которые откажутся выполнить это требование, будет начато расследование, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

До 2017 года в Монголии отсутствовали конкретные нормы правового регулирования в отношении владельцев офшоров, уточняется в заявлении президента.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно данным, опубликованным Международным консорциумом журналистских расследований, обладателями офшорных счетов являются 49 граждан Монголии.