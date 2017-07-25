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Президент Монголии призвал владельцев офшоров вернуть деньги в страну

Международная панорама
25 июля, 19:50 UTC+3 ТАСС

Халтмаагийн Баттулга подчеркнул, что те, кто откажется выполнить это требование, "будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством"

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

© EPA/BYAMBA-OCHIR BYAMBASUREN

ТАСС, 25 июля. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал госслужащих и политиков, а также связанных с ними лиц, владеющих офшорными счетами, вернуть деньги на родину в течение 49 дней. Соответствующее заявление было опубликовано в минувший понедельник на сайте главы государства.

"Будучи президентом Монголии, я хочу призвать политиков, государственных служащих и связанных с ними людей, которые владеют офшорными счетами, закрыть их и перевести средства в банк Монголии в течение 49 дней после 24 июля. В отношении лиц, которые откажутся выполнить это требование, будет начато расследование, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

До 2017 года в Монголии отсутствовали конкретные нормы правового регулирования в отношении владельцев офшоров, уточняется в заявлении президента.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно данным, опубликованным Международным консорциумом журналистских расследований, обладателями офшорных счетов являются 49 граждан Монголии.

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Баттулга, Халтмаагийн
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